رونالدو يقود البرتغال لاكتساح لوكسمبورج بثلاثية في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البرتغالي نظيره المنتخب اللوكسمبورجي بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



افتتح برناندو سيلفا التسجيل للبرتغال في الدقيقة 16، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 65 بهدف عالمي من فوق حارس مرمى لوكسمبورج، ليختتم بعدها جونزالو جوديس مهرجان الأهداف بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 89 ، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال بثلاثية نظيفة.



وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الأوكراني على نظيره المنتخب الليتواني بهدف نظيف.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد منتخب البرتغال للنقطة 11 في المركز الثاني من المجموعة الثانية ، بينما توقف رصيد منتخب لوكسمبورج عند النقطة الرابعة في المركز الرابع وقبل الأخير.