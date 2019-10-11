خليفة الإرهاب..عمرو أديب يشن هجوما على أردوغان.. شاهد

شن الإعلامى عمرو أديب، هجوما ناريا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلا:" أردوغان هو خليفة الإرهاب، ومصر ضد غزوه ومن أولى الدول التى أدانت الحرب على الأراضى السورية، وحربه التى أسماها "نبع السلام"، وموقف مصر ضد تركيا كان سريعا وحاسما وعنيفا، واتسم بالاتزان، مما دفع أردوغان لشن هجوم على مصر ورئيسها فى خطابه أمام حزبه، وتطرق هجومه للمملكة العربية السعودية".



ونوه عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج" الحكاية"، المذاع عبر فضائية MBC مصر، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية بكافة منصاتها الإعلامية تؤيد أردوغان وغزوه على دولة عربية، ويدعمون اعتداءاته على الأراضي السورية.



وطالب عمرو أديب، جامعة الدول العربية، بتجميد عضوية قطر، فهى ليست دولة عربية، ولا تقف بجانب العرب، وتناصر القضايا الإيرانية والتركية ضد العرب، وهى دولة خائنة، مشيرا إلى أن الدوحة يحميها جنود أتراك.



واختتم عمرو أديب، :" ما يحدث من تركيا ضد سوريا "بلطجة سياسية"، ويجب أن يكون للدول العربية موقف واضح، ولا بد للعالم كله أن يقف أمام البلطجة التركية، التى أجبرت السوريين على النزوح من قراهم إثر اعتداءات الجيش التركي، واحتلال القرى شمال سوريا، لافتا إلى أن قناة الجزيرة ليست قناة عروبة كما يراها البعض، ولكنها منصة الفتنة وتفتيت العالم العربى.