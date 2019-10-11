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فن

روتانا تطرح أغنية جديدة لـ نهوى بعنوان أنا إلك.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:46 م
نهوى
نهوى
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سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنانة اللبنانية نهوى، التي تحمل اسم «أنا إلك»، حصريًا على تطبيق ديزر للموسيقى، قبل أن تطرح كليب الأغنية، التي انتهت من تصويره في بيروت، وينتظر طرحه قريبًا.

يذكر أن أحدث ألبومات الفنانة اللبنانية، كان ألبوم نهوى 2017، وتضمن 6 أعمال غنائية جديدة ومنوعة تجمع بين الخليجي والبدوي والمصري.

تعاونت الفنانة نهوى مع عدد من كتاب الكلمة الغنائية والشعراء المعروفين في الساحة الغنائية العربية، فيما قامت بالتعاون لحنا أيضا مع فنانين معروفين في الساحة الغنائية مثل الفنان اللبناني جان صليبا في ثلاث أعمال وهي "ليلة"وأغنية "يا مجنون" التي كتبهما سلامة علي وأغنية "عذرًا" كلمات عادل رفول.

فيما لحن الفنان وسام الأمير أغنية "الله يخليكي يما" كلمات حسين إسماعيل . والأغنية الهيت "يا كبرها" كلمات مشرف العتابي والحان أدهم .. وأغنية "رفعت صيتك" كلمات د. صالح الشادي وألحان ياسر مال لله التي صوّرت أيضًا على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة رندلى قديح وسيعرض قريبًا على قنوات روتانا.

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