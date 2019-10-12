بالأسود مكشوف الأكتاف.. كندة علوش بإطلالة ساحرة على الإنستجرام

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، حيث شاركت متابعيها بإطلالة رائعة وساحرة، والتي تلائمت بشكل كبير مع ملامح وجهها الرقيقة، وقد انهالت التعليقات من متابعيها ومحبينها معبرين فيها عن مدى حبهم الشديد لها، والإشادة بإطلالتها.وعلقت كندة علوش على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: " There’s always a reason to smile.. find itهناك دائماً سبب للابتسام اوجدوه 😊😃😀☺️😇😌.. كلنا ممكن نلاقي أسباب للحزن أسباب للغضب وأحياناً القهر.. بس التمسك بالابتسامة قرار مجرد مانرسما على وشنا رح تنعكس راحة نفسية جواتنا.. تعوا نحاول نبتسم على طول نضحك اول ما نلاقي سبب للضحك واياً كانت همومنا 🙏🏻❤️❤️".وظهرت كندة علوش وهي ترتدي فستان باللون الأسود، المصنوع من الشمواه، ومزين بقطع من الدانتيل الرائع، وهو ما ابرز من انوثتها، وأضاف لها لمسة جمالية ناعمة.وتركت كندة علوش شعرها منسدلا على ظهرها، فيما اختارت رقع خصلات شعرها من الامام للخلف بطريقة انسيابيه ومميزة، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كاحمر شفاه.فيما ابرزت كندة علوش إطلالتها بارتداء لمسة ناعمة من الاكسسورات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون النحاسي، والمنسدل على شكل قوقعة.وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..