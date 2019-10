بالأسود مكشوف الأكتاف.. كندة علوش بإطلالة ساحرة على الإنستجرام

View this post on Instagram

There’s always a reason to smile.. find it هناك دائماً سبب للابتسام اوجدوه 😊😃😀☺️😇😌 كلنا ممكن نلاقي أسباب للحزن أسباب للغضب وأحياناً القهر.. بس التمسك بالابتسامة قرار مجرد مانرسما على وشنا رح تنعكس راحة نفسية جواتنا.. تعوا نحاول نبتسم على طول نضحك اول ما نلاقي سبب للضحك واياً كانت همومنا 🙏🏻❤️❤️ #tb #gff19 #smile