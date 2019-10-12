خدمة Apple Arcade تضيف 5 ألعاب جديدة باشتراك شهري.. إليكم التفاصيل

أفاد تقرير نشره موقع "CNET" الأمريكي بأن خدمة "آبل آركيد- Apple Arcade" للاشتراك في ألعاب الفيديو، المقدمة من شركة "آبل"، قد أضافت الجمعة، خمس ألعاب جديدة يمكن الاستمتاع بها في مقابل اشتراك شهري يقدر بـ4.99 دولار.



وأوضح التقرير أنه ابتداءً من يوم الجمعة سيكون في إمكان عشاق ألعاب الفيديو الاستمتاع بألعاب الغموض والمغامرة الجديدة، التي تعتبر بمثابة جزء من المجموعة المميزة الخاصة بخدمة "Apple Arcade"؛ وتشمل قائمة الألعاب ما يلي: لعبة "Inmost" و"ShockRods" و"Stela" و"Mind Symphony" و"Decoherence".



تجدر الإشارة إلى أن الألعاب ستكون متاحة لأجهزة "iPad" و"iPhone" و"Apple TV" في البداية، على أن تكون متاحة لأجهزة "Mac" في وقت لاحق.



يذكر أنه قد تم الإعلان عن خدمة الألعاب المقدمة من "آبل" في شهر مارس من العام الجاري، وصدرت في 19 سبتمبر الماضي.