بـ فستان كب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميديا

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " الانستجرام " صورة جديدة لها اثارت ضجة بين رواد السوشيال ميديا .



وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة مرتدية فستان كب مكشوف الأكتاف قصير، ذات الألوان البيج والأسود الكارو ، وأعتمدت غادة على استخدام تطبيق السناب شات ،واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ملموم ومربوط خلف الرأس، ولم تتكلف فى وضع المكياج.



يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مرة" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.



وشارك في بطولة العمل عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.