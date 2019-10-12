بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع

تصدرت الفنانة حنان مطاوع ، مؤشر البحث جوجل في مصر بعد كشفها عن انهيارها فى مشهد فى مسلسل "لمس أكتاف"، خلال الموسم الرمضاني الماضي مع الفنان ياسر جلال، وذلك من خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم " .



وأكدت "حنان مطاوع " قائلة "المشهد ده كان قلبي هيقف فيه.. وانهرت فعلا بعديه وعيطت كتير.. فضلت أعيط منهكة جدا وقلبي وجعني.. وفتحي كان أداؤه هايل" ،وعقب انتهاء الحلقة تصدرت الفنانة حنان مطاوع مؤشر البحث جوجل ،مما جعلها محط أنظار الجميع .



عرفت " حنان مطاوع " بذوقها الرفيع فى اختيار قطع الملابس والأزياء التى تزيد من أناقتها وجمالها، فهى تعتمد على الإطلالات التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتبرز جمالها، وهي تميل إلى اختيار الملابس اللافتة وغير التقليدية، كما أنها تحرص على التنوع ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة، ما جعلها مثالا للأناقة.



وتعتمد حنان مطاوع، على تسريحات شعر مختلفة واستخدام مساحيق تجميل تضفى لمسة جمالية على إطلالتها، إضافة إلى ذلك تحرص على اختيار قطع إكسسوارات تزيد من جمال إطلالاتها.



ونعرض لكم 20 صورة تبرز أناقة حنان مطاوع .