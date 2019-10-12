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تعليم

البحث العلمي تنظم مؤتمرها السنوي في علم الرياضيات.. أبريل المقبل

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات وتطبيقاتها خلال الفترة 9-11 ابريل 2020 ، والذى تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات بالأكاديمية وهو مؤتمر سنوى فى علم الرياضيات وتطبيقاتها.

ويتم تنظيم المؤتمر بالمشاركة مع الجامعات المصرية والتى تطلب استضافة المؤتمر حيث يتم دعوة عدد (3-5 ) خبراء اجانب سنويا لالقاء محاضرات عامة كما يشارك فيه بعض السادة الباحثين الاجانب سنويا فى المؤتمر .

ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد المؤتمر الدولى الاول للرياضيات وتطبيقاتها(ICMA2017) فى جامعة 6 اكتوبر الحديثة للعلوم والاداب ( MSA ) خلال الفترة من 27-29 ديسمبر 2016 ، وتم عقد المؤتمر الدولى الثاني للرياضيات وتطبيقاتها (ICMA18) فى جامعة مصر الدولية (MUST ) خلال الفترة من 5 -7 ابريل 2018 .

لمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/745-2019-10-07-18-39-40
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