اكتشاف جديد.. مادة المايلين تحارب الإصابة بمرض التصلب المتعدد

كشف بحث جديد أجري مؤخرا في جامعة كامبريدج، إلى أنه يتم إجراء العديد من التجارب، والتي يمكن أن يساهم في توقف الإصابة بمرض التصلب المتعدد (MS)، والتي تعمل على تعزيز المايلين في الأعصاب.



وقال الباحثون المشرفون على البحث الجديد إن هناك مجموعة من الأدوية التي يمكن أن تستخدم مع مرضى التصلب المتعدد في المراحل المتأخرة، وذلك بحلول عام 2025، والتي يمكن أن تعزز من وجود المايلين حول الأعصاب، مما يجعلها توقف انتشار المرض، وتساهم في شفائه ايضا.



يُعتقد أن مرض التصلب العصبي المتعدد يؤثر على 100،000 شخص في المملكة المتحدة ، حيث يتم تشخيص 14 مريضًا كل يوم، وفي الولايات المتحدة ، ما يقرب من مليون شخص يعيشون مع حالة التصلب ، ويأتي ذلك وفقا لجمعية التصلب المتعدد الوطني.



ويعتبر اضطراب التصلب المتعدد الذي يصيب ضعف عدد أكبر من النساء عن الرجال ، وهو ما يلحق الضرر بالأعصاب في الجسم ويسبب فقدان الحركة ومشاكل البصر والتعب والألم، وحتى الآن لا يوجد علاج ، حيث أن العلاجات المتوفرة يمكنها أن تقوم بالتركيز على تخفيف الأعراض ومنع الانتكاسات.



وأكد الباحثون المشرفون على ايجاد علاج يمكنه توقف الإصابة بمرض التصلب المتعدد، والذي يعزز من وجود المايلين التي تحيط بالأعصاب، حيث ان هذا المرض إذا لم يتم اكتشافة في البداية، فيمكن لحالة الشخص الذي يصاب به ان تصبح اكثر عجزا.



وقال البروفيسور آلان تومبسون ، استشاري الأعصاب ورئيس التحالف الدولي التقدمي للتصلب المتعدد، في العقد الماضي أحرزنا تقدما كبيرا في علاج مرض التصلب العصبي المتعدد ، ولكن لا تزال هناك حاجة كبيرة لم تلب في تطوير العلاجات بشكل تدريجي للمرض.



وأشار تومبسون إلى ان الأبحاث الجديدة، يمكنها أن تساهم في وقت الإصابة بمرض التصلب المتعدد، والتي يمكن ان تغيير حياة الناس فعليًا، وفقا لما صرح به لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتابع تومبسون أنه يعتبر مرض التصلب العصبي المتعدد أحد الأمراض المؤلمة، ولكن بفضل البحث الذي يحسن من فهمنا ، أصبحنا الآن قادرين على تطوير استراتيجيات لمعالجة حالة المرض بطرق جديدة ومختلفة، بما في ذلك العلاجات التجديدية المايلين والمعالجة العصبية، بهدف وقف المرض بشكل نهائي.



وفي وقت سابق من هذا العام اكتشف الباحثون طريقة جديدة لتجديد غشاء المايلين الضائع المحيط بأعصابنا، والذي يتلف عند الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، حيث أنه في هذا المرض، يهاجم الجهاز المناعي المايلين ، مما يترك الأعصاب غير قادرة على إرسال واستقبال الرسائل بكفاءة.



أعطى علماء جامعة كامبريدج الدواء للقوارض لمدة ثلاثة أشهر، والذي يعزز من وجود المايلين الاعصاب في مخ حيوانات التجارب. أظهرت النتائج الموصوفة بأنها "مذهلة"، حيث ان تكوين مادة المايلين حققت الشفاء التام بعد ثلاثة أسابيع من الميتفورمين.



ومن أبرز العلاجات التي قد تحمي الأعصاب من التلف استخدام العقاقير المخفضة لخفض الكوليسترول، والمعروفة باسم الستاتين. يتم اختبارهم حاليًا في أكبر تجربة تجريبية لمرض التصلب العصبي المتعدد التقدمي الثانوي.