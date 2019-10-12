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رياضة

وديا.. صالات المنيا تتعادل مع الدرب الأحمر بأربعة أهداف لكل فريق

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
صالات المنيا تتعادل
صالات المنيا تتعادل مع الدرب الأحمر
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رباب الهوارى
تعادل فريق كرة الصالات بنادي المنيا مع فريق الدرب الأحمر بأربعة أهداف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة بصالة الحوامدية ضمن استعدادات الفريقين للدوري الممتاز .

قدم لاعبو المنيا مباراة قوية وتقدموا عدة مرات على الفريق المنافس، حيث اقيمت المباراة على 3 أشواط كل منها نصف ساعة لرفع مستوى اللاعبين فنيا ، وسجل أهداف المنيا كل من : همام الزنوني ، علاء دونجا ، كريم يسري، مصطفى حسانين.

ومن المرتقب أن يخوض فريق المنيا مباراة ثانية غدا ضمن مباريات معسكره بالقاهرة، ويواجه فريق اتحاد الشرطة بصالة الشرطة، ويعقبها مباراتين في اليومين التاليين أمام ميت عقبة والإعلاميين.

ويقود فريق صالات المنيا هذا الموسم سامح علي مديرا فنيا، و ياسر مصطفى مدير الكرة، ياسين حمص مدربا عاما، بسيوني محمد مدرب، مصطفى جلال مدرب لياقة بدنية، رضا أحمد مدير إداري، تحت إشراف ا. هانى صدقى عضو مجلس الإدارة.
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