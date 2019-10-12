المرصد السوري: مقتل 74 من المسلحين بقيادة الأكراد منذ بدء الهجوم التركي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت إن عدد القتلى من المسلحين السوريين الذين يقودهم الأكراد ويتصدون للهجوم التركي الحالي ارتفع إلى 74 قتيلا وأغلبهم سقطوا في تل أبيض.



وذكر رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن 49 مسلحا ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء.



وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلا بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي. وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.

