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مرأة

بـ فستان طويل.. إطلالة ساحرة لـ روجينا تبهر جماهيرها

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها عبر خاصية الاستورى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة

وظهرت روجينا بفستان طويل باللون الأبيض والأسود وأوف شولدر، وحملت بورتوفية باللون الأسود، وانتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى

وقامت برفع شعرها على طريقة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية كأيشادو للعيون ليبرز جمالها واللون البرونزى للبشرة، ووضعت أحمر شفاة باللون الأحمر

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات واكتفت بانسيال رقيق لإكمال إطلالتها.
بـ فستان طويل.. إطلالة ساحرة لـ روجينا تبهر جماهيرها
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