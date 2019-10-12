100 ألف جنيه جوائز في عام المسابقات العلمية للطلاب والباحثين بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة مع بداية العام الجامعي الجديد، عن عدد من المسابقات للطلاب والباحثين خلال عام 2020، والذي يعتبر عام المسابقات العلمية والفكرية لتنمية مهارات طلاب جامعة القاهرة وفقا لمشروع تطوير العقل المصرى الذى أطلقه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.



بدأت المسابقات بإطلاق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مسابقة "ريادة الأعمال" لطلاب جامعة القاهرة لتقديم مشروعاتهم الريادية في مختلف المجالات، بحيث يوظف الطلاب مشروعاتهم في ضوء دراستهم لمقرر ريادة الأعمال؛ والذي تم إقراره هذا العام على طلاب الجامعة، وذلك في إطار رؤية جامعة القاهرة لتصبح إحدى جامعات الجيل الثالث، وسعيها المستمر في تطوير العقل المصري وتغيير طرق تفكير الطلاب.



وتتيح المسابقة للطالب توظيف كل ما يتعلمه على المستوى الأكاديمي حيث إن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية وعوائدها على الفرد والمجتمع وتنظيم المشروعات الصغيرة وإدارتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتخريج رواد أعمال جدد.



وتسعى الجامعة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب إلى جانب دعم الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال والابتكار والعمل على إنجاحها مما يساعد طلاب وخريجي جامعة القاهرة على الاتجاه للعمل الحر والمشروعات الصغيرة دون انتظار للوظيفة.



ومن أهم شروط التقدم لهذه المسابقة أن تكون الفكرة مبتكرة وأن يكون المشروع ذا أهمية على المستوى القومي ويمكن الاستفادة منه، ويتم تقديم المشروعات بالإدارة العامة لرعاية الشباب في موعد أقصاه شهر بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، ثم يتم بعدها تقييم المشروعات المقدمة.



ويحصل الطالب صاحب المشروع الفائز على مكافأة مالية تتراوح قيمتها من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، يشاركه فيها الأستاذ المشرف، وشهادة تقدير تثبت حقوق الملكية الفكرية لمشروعه.



وسيقدم الطالب المتقدم للمسابقة عرضًا لمشروعه أمام لجنة الإرشاد الأكاديمي، مع مراعاة الالتزام بالأمانة العلمية وبأخلاقيات وقواعد البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية فيما يتم اقتباسه، وعدم الاعتماد على أي مادة علمية أو أدبية مجهولة المصدر من الانترنت، وألا يكون المشروع قد تم تقديمه من قبل لجهة أخرى وألا يكون سبق له الحصول على جوائز.



وتُقام احتفالية كبرى يحضرها رجال الأعمال الذين تقع هذه المشروعات في نطاق اهتماماتهم، كما سيتم احتضان المشروعات المميزة لحاضنة أعمال الجامعة لإخراجها لسوق العمل بصورة تجعلها قادرة على المنافسة والاستمرارية، وتُفضل المشاريع التي تقوم بها فرق عمل طلابية سواء في تخصصات الكلية أو في تخصصات أكثر من كلية.



كما أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجرى لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وطرح موضوع "الشائعات وتأثيرها على التنمية في مصر"، ليكون موضوعًا بحثيًا لمسابقة الوقف لعام 2019.



وتعد مسابقة وقف الفنجري لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وهى أحد أدوات البحث العلمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في مجال التنمية المجتمعية، لافتًا إلى أهمية دور البحث العلمي فى إيجاد الحلول العملية لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في مجالات التنمية.



وخصصت لجنة المسابقة جوائز قيمتها 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألفًا للفائز الثاني، و10 آلاف للفائز الثالث، إلى جانب 15 جائزة تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة ألفي جنيه، كما قررت اللجنة العليا للمسابقة أن يكون آخر موعد لتقديم البحوث هو نهاية شهر أغسطس 2019، وهي مسابقة متاحة لجميع الشباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات.



وتهدف المسابقة إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها، حيث أنها مسابقة بحثية متاحة لجميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.



فيما اعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، عن مسابقة فنية لتشجيع الطلاب على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة، وهي المبادئ التي تحرص الوحدة على نشرها داخل الجامعة لمواجهة العنف ضد المرأة.



وتهدف المسابقة إلى تقديم أعمال فنية من قبل الطلاب سواء كانت جرافيك أو فوتوجرافيا أو شعرًا وأغاني أو قصة قصيرة أو نصًا مسرحيًا، تشجعهم على المشاركة في أنشطة الوحدة ونشر مبادئها، حيث أن باب التقديم للمسابقة متاحًا حتى 30 أكتوبر المقبل، ويتم تسليم الأعمال المشاركة في المسابقة بمقر الوحدة بمبنى التعليم المدمج التابع للجامعة.