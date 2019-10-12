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رياضة

انطلاق دوري القسم الثالث مجموعة الجيزة بمواجهة حلوان وجولدي.. اليوم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
فريق جولدي
فريق جولدي
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عبدالله هشام
تقام اليوم السبت منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة وأبرزها مواجهة جولدي وحلوان.

وتقرر بدء موسم 2019-2020 لدوري القسم الثالث يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2019 على أن ينتهي بحد أقصى منتصف شهر أبريل 2020، ومراعاة انتهاء الدور الأول قبل بداية شهر يناير 2020 وبدء الدور الثاني في منتصف يناير 2020.

وجاءت مواجهات الأسبوع الأول من مجموعة الجيزة كلها في تمام الساعة الثالثة عصرا كالتالى:

حلوان العام vs جولدي

الشرقية للدخان vs المصرية للاتصالات

البدرشين vs جينيس

الصف vs ابو النمرس

بشتيل vs القومي

العياط vs المعادي

الصيد vs اكتوبر
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