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طريقة عمل طاجن كوسة بالبشاميل

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:09 م
طريقة عمل طاجن كوسة
طريقة عمل طاجن كوسة بالبشاميل
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هاجر هانئ
طاجن كوسة بالبشاميل من الأطباق الرئيسية التى تتمتع بمذاق شهى و لذيذ، فيمكنك تقديم طاجن كوسة بالبشاميل من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.


مقادير طاجن كوسة بالبشاميل
1 كيلو كوسة حلقات مسلوقة
200 جرام لحمة مفرومة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود
بصلة مفرومة
زبدة
بهارات لحم
رشة كمون ناعم
مكعب مرقة
1 ملعقة كبيرة بابريكا

-صوص البشاميل
5 ملعقة كبيرة لبن بودرة
2 و نصف ملعقة كبيرة نشا
1 كوب زبدة
2 مكعب مرقة لحمة
3 كوب ماء
ملح حسب الرغبة

-للتزيين
بقدونس مفروم

طريقة تحضير طاجن كوسة بالبشاميل
* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزبدة على النار
* تضاف التوابل والمرقة والملح والفلفل الأسود والبقدونس
* يقلب الخليط حتى تتعصج اللحمة

-البشاميل
* يخلط اللبن البودرة مع النشا والزبدة واللبن والماء والملح والفلفل الأسود والمرقة
* يقلب الخليط على النار حتى الغليان
* ترص طبقة من الكوسة ثم خليط اللحمة المفرومة ثم المزيد من الكوسة ثم البشاميل
* يرش البقدونس على الوجه
* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه ثم تقدم .
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