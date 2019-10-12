طريقة عمل طاجن كوسة بالبشاميل

طاجن كوسة بالبشاميل من الأطباق الرئيسية التى تتمتع بمذاق شهى و لذيذ، فيمكنك تقديم طاجن كوسة بالبشاميل من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.





مقادير طاجن كوسة بالبشاميل

1 كيلو كوسة حلقات مسلوقة

200 جرام لحمة مفرومة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

بصلة مفرومة

زبدة

بهارات لحم

رشة كمون ناعم

مكعب مرقة

1 ملعقة كبيرة بابريكا



-صوص البشاميل

5 ملعقة كبيرة لبن بودرة

2 و نصف ملعقة كبيرة نشا

1 كوب زبدة

2 مكعب مرقة لحمة

3 كوب ماء

ملح حسب الرغبة



-للتزيين

بقدونس مفروم



طريقة تحضير طاجن كوسة بالبشاميل

* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزبدة على النار

* تضاف التوابل والمرقة والملح والفلفل الأسود والبقدونس

* يقلب الخليط حتى تتعصج اللحمة



-البشاميل

* يخلط اللبن البودرة مع النشا والزبدة واللبن والماء والملح والفلفل الأسود والمرقة

* يقلب الخليط على النار حتى الغليان

* ترص طبقة من الكوسة ثم خليط اللحمة المفرومة ثم المزيد من الكوسة ثم البشاميل

* يرش البقدونس على الوجه

* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه ثم تقدم .