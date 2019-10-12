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رياضة

الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا للزمالك

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته غدٍ الأحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الاخيرة على أن يبدأ الفريق غدا استعداداته لمباراة الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات في المسابقة أمام سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.
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