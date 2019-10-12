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تعليم

جامعة أسيوط تبدأ في إجراءات تطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين بها

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:44 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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قســـم التعليــــم
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن صدور قراره بالبدء فى تطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين بالجامعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ومنشورات وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019 بهذا الشأن.

وصرح رئيس جامعة أسيوط بأنه قد أصدر رسميًا توجيهات توصي بسرعة إنهاء إجراءات تطبيق الحد الأدنى وإعمال أحكامه بالدقة والسرعة الواجبة.

وقال رئيس الجامعة: سيرجع التطبيق بتاريخ 1 /7 /2019 على أن يصل الحد الأدنى للدخل الشهري للدرجة السادسة إلى 2000 جنيه ووضع آلية قانونية لتطبيقه على جميع العاملين طبقًا لدرجاتهم الوظيفية المختلفة.
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