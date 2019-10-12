تعرف على عقوبة المتهمين بقتل ضحية الشهامة غدرا في المنوفية بسبب فتاة

قال خالد راشد نقيب المحامين في المنوفية إن المتهمين بقتل محمود البنا ضحية الغدر بمركز تلا، سيتم حساب تاريخ ميلادهم وقت ارتكاب الجريمة، حيث منهم اثنان دون السن لم يبلغا السن القانوني والمتهم الثالث ايضا من الممكن أن يكون سنه وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما.



وأوضح أنه في حالة عدم بلوغهم السن القانوني سيتم معاقبتهم وفق لقانون الطفل الذى يحتاج إلى تعديل تشريعي، مؤكدا أنه في حالة توجيه اليهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار ستكون أقصى عقوبة 15 عاما ولن تصل العقوبة الى الإعدام بسبب خضوعهم لقانون الطفل.



وتابع، أن قانون الطفل يحتاج الي تعديل حيث إن معظم القضايا في الوقت الحالي يرتكبها من هم دون الـ 18 عاما لعدم وجود رادع لهم وقانون يعاقبهم، حيث إن معظمهم يرتكب أبشع الجرائم ولكن القانون لا يقتص منهم لعدم بلوغهم السن القانوني، مطالبا بضرورة التدخل لتعديل القانون وأن تصل عقوبة القتل إلى الإعدام.



وأضاف، أنهم بعد تطبيق الحكم عليهم بأقصي عقوبة 15 عاما يخرج المتهمون في سن الثلاثين مجرمين تتلمذوا على يد مجرمين آخرين داخل السجن لتبدأ رحلة بلطجة وحوادث جديدة علي يديهم.



كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من ارتكابهم للواقعة.



وقررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا ابن الصف الثاني الثانوى وذلك لاعتراضه علي قيام احدهم ويدعي محمد راجح بنهر احدى الفتيات في الشارع ومحاولة التعدى عليها فاصطحب اصدقاؤه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.



وتسود حالة من الغضب بين أهالي مركز تلا للمطالبة باعدام القتلة والقصاص منهم حيث إنهم دائمو البلطجة وإرهاب الفتيات، حيث طافت مسيرات حاشدة رافعين صورة ضحية الغدر محمود البنا وسط هتافات تطالب بالقصاص.

