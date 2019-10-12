Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على عقوبة المتهمين بقتل ضحية الشهامة غدرا في المنوفية بسبب فتاة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:25 م
ضحية الغدر - محمود
ضحية الغدر - محمود البنا
Advertisements
مروة فاضل
قال خالد راشد نقيب المحامين في المنوفية إن المتهمين بقتل محمود البنا ضحية الغدر بمركز تلا، سيتم حساب تاريخ ميلادهم وقت ارتكاب الجريمة، حيث منهم اثنان دون السن لم يبلغا السن القانوني والمتهم الثالث ايضا من الممكن أن يكون سنه وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما.

وأوضح أنه في حالة عدم بلوغهم السن القانوني سيتم معاقبتهم وفق لقانون الطفل الذى يحتاج إلى تعديل تشريعي، مؤكدا أنه في حالة توجيه اليهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار ستكون أقصى عقوبة 15 عاما ولن تصل العقوبة الى الإعدام بسبب خضوعهم لقانون الطفل.

وتابع، أن قانون الطفل يحتاج الي تعديل حيث إن معظم القضايا في الوقت الحالي يرتكبها من هم دون الـ 18 عاما لعدم وجود رادع لهم وقانون يعاقبهم، حيث إن معظمهم يرتكب أبشع الجرائم ولكن القانون لا يقتص منهم لعدم بلوغهم السن القانوني، مطالبا بضرورة التدخل لتعديل القانون وأن تصل عقوبة القتل إلى الإعدام.

وأضاف، أنهم بعد تطبيق الحكم عليهم بأقصي عقوبة 15 عاما يخرج المتهمون في سن الثلاثين مجرمين تتلمذوا على يد مجرمين آخرين داخل السجن لتبدأ رحلة بلطجة وحوادث جديدة علي يديهم.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من ارتكابهم للواقعة.

وقررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا ابن الصف الثاني الثانوى وذلك لاعتراضه علي قيام احدهم ويدعي محمد راجح بنهر احدى الفتيات في الشارع ومحاولة التعدى عليها فاصطحب اصدقاؤه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

وتسود حالة من الغضب بين أهالي مركز تلا للمطالبة باعدام القتلة والقصاص منهم حيث إنهم دائمو البلطجة وإرهاب الفتيات، حيث طافت مسيرات حاشدة رافعين صورة ضحية الغدر محمود البنا وسط هتافات تطالب بالقصاص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحية الغدر.. طالب يقتل زميله بسبب فتاة

الآلاف يشيعون جثمان ضحية الغدر بالمنوفية.. وضبط المتهمين الثلاثة.. صور

ضحية الغدر بالمنوفية.. محمود قتل على يد 3 شباب بسبب فتاة.. القصة كاملة

اعدام القتلة.. مسيرة لأصدقاء ضحية الغدر بالمنوفية للمطالبة بالقصاص.. فيديو وصور

شاهد .. جنازة حاشدة خلال تشييع جثمان محمود البنا ضحية الشهامة

شهيد الاخلاق ..والد ضحية الغدر بالمنوفية: ابني مات بسبب تربيته السليمة وهذا مطلبي.. صور

ترشيحاتنا

عبدالحفيظ يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بفستان محتشم .. مريام فارس تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

بين الكاجوال والكلاسيك.. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور

بيان برلماني عاجل للحكومة لإعلان خطتها لتوفير المياه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور