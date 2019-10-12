جيرارد يقترب من تدريب النني في بشكتاش

اقترب ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول ومدرب رينجرز الأستكلندي، من تولي القيادة الفنية لفريق بشكتاش التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جيرارد على رأس قائمة المرشحين لتدريب بشكتاش، حال رحيل مدرب الفريق عبدالله أفشي.



ويقدم بشكتاش نتائج سيئة في الدوري التركي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.



وكانت تقارير تركية أشارت إلى رغبة محمد النني في الرحيل عن بشكتاش، في الميركاتو الشتوى المقبل، بسبب تواضع مستوى الفريق.



وانتقل محمد النني إلى بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف آرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.



