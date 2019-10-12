بسبب الإصابة.. تعرف على أول الغائبين عن لقاء الأهلى والنجم الساحلى

أجرى صباح اليوم لاعب النجم الرياضي الساحلي التونسى علي البريقي عملية جراحية على مستوى أسفل البطن.



ومن المنتظر أن يغيب عن تمارين الفريق مدة لا تقل عن شهرين و بالتالى لن يلحق اللاعب بمباراة فريقه مع الأهلى المقرر إقامتها 30 نوفمبر فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



ووقع الأهلي في المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي بعد إجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.



