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فن

بعد انفصاله عن مايلي سايرس.. تعرف على حبيبة ليام هيمسورث

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:20 م
مايلي سايرس وليام
مايلي سايرس وليام هيمسورث
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شروق ابراهيم
قالت مجلة بيبول الأمريكية إن الممثل الأسترالي ليام هيمسورث دخل في علاقة جديدة مع الممثلة ماديسون بروان، بعد مرور فترة قصيرة على انفصاله عن زوجته المغنية الأمريكية مايلي سايرس. 

ولفتت المجلة في تقرير لها إلى أن ليام هيمسورث شوهد برفقة ماديسون بروان التي تبلغ من العمر 22 عامًا، وهو ممسك بيدها في لحظات رومانسية بولاية نيويورك الأمريكية، وذلك قبل سفره لأستراليا. 

أما عن تفاصيل العلاقة بينهما، أكدت مجلة بيبول ان ليام هيسمورث معجب للغاية بـ ماديسون بروان ولكنه يتخذ خطوات بطيئة في علاقتهما كي يتأكد من حقيقة مشاعره تجاهها. 

يشار إلى ان ليام هيسمورث انفصل عن مايلي سايرس بعد واجهما في ديسمبر 2018، بعد علاقة غرامية استمرت 10 سنوات بسبب اتهام المغنية الأمريكية زوجها السابق بالخيانة.
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