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تعليم

تعاون مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة كاليفورنيا الجنوبية USC

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:25 م
تعاون مشترك بين جامعة
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس و جامعة كاليفورنيا الجنوبية US
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كريم ناصر - ياسمين سامى
وقعت جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني مذكرة تفاهم مشترك مع جامعة كاليفورنيا الجنوبية University of Southern California) USC)، وذلك في إطار الزيارة العلمية الناجحة التي قام بها الدكتور محمود المتيني للولايات المتحدة الأمريكية. 

شملت مذكرة التفاهم تفعيل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات الطب و الهندسة و الذكاء الاصطناعي و السياسة المجتمعية و التخطيط ، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال إعداد الكوادر العلمية و البحثية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك التعاون في مختلف مجالات البحث العلمي والميداني.

تضمنت الزيارة إلقاء رئيس جامعة عين شمس محاضرة في جامعة USC كاليفورنيا الجنوبية ، والتي تعد أقدم جامعة بحثية في ولاية كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ،حيث تأسست عام ١٨٨٠ . و ظلت أكبر جامعة أمريكية يدرس بها طلاب أجانب غير أمريكيين من ١١٢ دولة حول العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الشراكات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف مجالات البحث العلمي و الأكاديمي؛ بما ينعكس على التصنيف الدولي للجامعة و جودة خريجيها في سوق العمل.
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