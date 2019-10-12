ننشر فيديو لحظة تعدى قاتل طالب المنوفية على الفتاة وتدخل محمود البنا

مازال الغضب يسيطر على أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية لليوم الثالث على التوالي عقب مقتل ابن المدينة محمود البنا علي يد 3 شباب لمعاتبته لاحدهم على محاولة التعدى علي إحدى الفتيات في الشارع.





فيما انتشر فيديو تعدى القاتل محمد أشرف راجح والمتهم الرئيسي في القضية على الفتاة في عرض الشارع وكان السبب في مقتل ضحية الغدر محمود البنا لدفاعه عن الفتاة وذلك من كاميرات المراقبة حيث حصل موقع صدى البلد علي نسخة من الفيديو.





كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة 4 ايام علي ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من ارتكابهم للواقعة.





وقررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا ابن الصف الثاني الثانوى وذلك لاعتراضه علي قيام احدهم ويدعي محمد راجح بنهر احدى الفتيات في الشارع ومحاولة التعدى عليها فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.



