هيبهروك بقدراتهم.. حازم إمام يكشف حبه لمصابي متلازمة داون

نشر حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع طفل من مصابي متلازمة داون، مشيرا إلى حبه الشديد لهؤلاء الأطفال.



وعلق حازم امام على الصورة قائلًا: «بما ان اكتوبر هو الشهر العالمى للتوعية بمتلازمة داون، لمجرد ان الطفل عنده متلازمة داون مش معناه انه مش هيعرف يتصرف او يسمع الكلام الاطفال اللي عندهم متلازمة داون اذكياء ممكن يتأخروا شوية بس هيبهروك بقدراتهم».



وتفاعل متابعو حازم امام، مع الصور بشكل كبير، مشيرين من خلال التعليقات إلى إعجابهم الشديد بصفاء قلب الثعلب ورقي أخلاقه.



يُذكر أن حازم إمام لاعب الزمالك السابق أعلن استقالته من الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد خسارة المنتخب الوطنى أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة أمم أفريقيا.



وكتب حازم إمام عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، "‏بعد هذه النتائج وجب عليّ الاستقالة.. وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية".



