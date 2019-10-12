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فن

منى فاروق توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها .. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:49 م
منى فاروق ووالدتها
منى فاروق ووالدتها
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محمد بدران
هنأت الفنانة منى فاروق، والدتها بمناسبة عيد ميلادها حيث قامت بنشر صورة تجمعهما علي حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير "انستجرام"

وعلقت منى فاروق على الصورة قائلة: "احب امى وضحكة امى وحضن امى وكل امى كل سنة وانتى معانا ومنورة الدنيا معانا عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال اقدر اوفيلك حقك يا امى انتى حبيبتى وبنتى واختى وصاحبتى وامى وكل حاجة ليا في الدنيا مليش غيرك يحميكى ليا وياخد من عمرى ويزيدك عيد ميلاد مين الليلة عيد ميلاد قمر العيلة عيد ميلاد سعيد يا امى ست الحبايب".

يذكر ان احدث اعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، وهو من بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التى أفرزها مسلسل”الأب الروحى”، وتعد تلك التجربة هى الثانية من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت فى العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
منى فاروق توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها .. شاهد
منى فاروق توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها .. شاهد
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منى فاروق توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها .. شاهد

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