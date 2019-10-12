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ثقافة

رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:03 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
زار الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، اليوم السبت، المتحف الاتوني بالمنيا، للوقوف على حجم ما تم تنفيذه من اعمال في المتحف.

كان في استقباله د.احمد حميدة مدير عام المتحف، وأثنى عثمان على المجهودات التي تمت في سبيل الانتهاء من المتحف وافتتاحه في اقرب وقت، كما وعد بتذليل كافة العقبات من اجل سرعة الانتهاء من الاعمال الداخلية بالمتحف.

‏واستمع لشرح مفصل من مدير عام المتحف عن سيناريو العرض المتحفي المقترح، واقسام وادارات المتحف والخطة المستقبلية المقترحة من ادارة المتحف لبناء فريق عمل متميز،وضم كوادر متميزة للعمل بالمتحف من القطاعات المختلفة.

‏واشاد رئيس قطاع المتاحف بما قام به المتحف من انشطة وفاعليات خلال الفترة السابقة، واوصي باستكمال تلك الفعاليات من اجل التواصل مع مؤسسات المجتمع المحيط، وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع المحيط بالمتحف، واشاد بمجهودات اللجان التي تقوم باختيار القطع الاثرية لتعزيز العرض المتحفي.
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الاتوني" بالمنيا ويعد بتطويره.. صور
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