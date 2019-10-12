فيديو صادم.. ميليشيات أردوغان تعدم 9 سوريين في وضح النهار

استعرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات ترصد قيام الميليشيات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعدام 9 أشخاص من السوريين المدنيين مع بدء احتلال شمال سوريا، مضيفا أن تلك الواقعة حدثت عصر اليوم.



وعلق "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، متسائلا: "ماذا يفعل السفاح أردوغان، وميليشيا الإخوان والقاعدة في السوريين"، لافتا إلى أن منظمات حقوق الإنسان يجب أن ترى ماذا تفعل الميليشيا المساندة لأردوغان في المواطنين السوريين، معتبرًا أن هذا نتيجة وجود دولة بلا جيش.



وأكد "موسى"، أن تلك الميليشيات التي تدعم أردوغان ومنتشرين في شمال سوريا، تلقوا تدريب في اسطنبول وأنقرة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك محاكمة لمجرمي الحرب بداية من أردوغان الذي يرتكب مجازر إنسانية بحق السوريين.



وظهر صوت الميليشيات الإرهابية في الفيديو، وهم يصرخون أثناء قتل السوريين، قائلين: "الله أكبر.. صورني".



