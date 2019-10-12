الحكومة الفلسطينية: نرفض التهديدات الإسرائيلية ونؤكد تمسكنا بحقنا في تنويع مصادر استيرادنا



رفضت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم /السبت/ التهديدات الإسرائيلية بـ"العواقب الوخيمة" التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، معتبرة التهديدات الإسرائيلية استمرارا لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين المتطرف.

وأكدت الحكومة الفلسطينية - في تصريح صادر عن ناطقها الرسمي إبراهيم ملحم - "تمسكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمنتجات العربية محل المنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلا عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية "تتابع الحكومة الفلسطينية التهديدات الإسرائيلية بالعواقب الوخيمة التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، ردا على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال".

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تابعت مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل أمس"، مطالبين بالضغط علينا؛ للتراجع عن القرار نظرا لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل"، كما تابعت الحكومة الفلسطينية قبل ذلك احتجاج إدارة مستشفى هداسا الإسرائيلية على قرارها وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.