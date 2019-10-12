بسبب التحرش بـ 4 لاعبين.. الرجاء المغربي يقيل أحد مدربيه.. تفاصيل

أعلن نادي الرجاء المغربي إقالة أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول ، بسبب تحرشه بلاعب من صفوف فريق الشباب.





وتقدم لاعب من فريق الشباب بشكوى ضد أحد أعضاء الجهاز الفني ، بعد التحرش به وتعرضه لمضايقات وتصرفات غير أخلاقية ، كما أشارت بعض المواقع لوجود 3 لاعبين آخرين ادعوا تعرضهم للتحرش والاعتداء عليهم جنسيًا.





وقرر نادى الرجاء على الفور إحالة الشكوى للتحقيق من قبل الشئون القانونية، وأكد إقالة المدرب من الجهاز الفني للفريق ، وهو ما جاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للنادي.





و جاء نص البيان كالتالى:





ينهي المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي إلى علم الرأي العام والجمهور الرجاوي الكريم أنه تلقى مساء يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 افادة من لاعب من فئة الشباب تتعلق بتصرفات غير أخلاقية تمس بعرضه قد يكون تعرض لها من طرف المكلف بالتأطير بنادي الرجاء الرياضي.





وبمجرد توصله بهذه الإفادة، بادر المكتب المديري إلى اتخاذ التدابير التالية:





1. مواجهة المؤطر المعني بالأمر بهاته الوقائع التي أفضت الى فك ارتباطه بالنادي بصفة آنية ونهائية.





2. وضع شكاية لدى السلطات القضائية المختصة بخصوص هذه الوقائع لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية.





3. المواكبة النفسية و التحسيسية للشاب الذي صدرت عنه الافادة والتواصل الدائم مع أفراد عائلته.





و في هذا الإطار، اجتمع المكتب المديري بصفة مستعجلة مع جميع مؤطري ومسؤولي الفئات الشابة الذي خلص لاتخاذ التدابير والآليات اللازمة التحسيسية منها و الوقائية من أجل حماية المواهب الكروية الشابة لنادي الرجاء الرياضي.





و لا يسع نادي الرجاء الرياضي إلا ان يشدد على حرصه التام على احترام مبادئ التربية الصالحة و التكوين الرياضي السليم و حماية الشباب و تفعيل سياسته المرجعية التي تهدف الى مواصلة تنشئة مواهب رياضية مكونة تربويا و دراسيا و رياضيا في إطار بيئة سليمة."



