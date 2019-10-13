توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 /10 /2019 على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 13 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
برج الحمل
مهنيًا: هذا اليوم يا برج الحمل أنت على موعد مع فرص مالية مفاجئة وسعيدة لطالما انتظرتها، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير فى مجالك المهني
عاطفيًا: إذا كنت على علاقة بأحد الزملاء المميزين في العمل، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم وتكتمل وتنتقل من زمالة الى علاقة رسمية
صحيًا: لا تلجأ كثيرًا إلى المهدّئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك .
برج الثور:
مهنيًا: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع خاصتا الزملاء فى العمل لكي تكسب مراتب جديدة
عاطفيًا: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكم فكن حذر
صحيًا: تمهّل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان .
برج الجوزاء:
مهنيًا: تسعى وراء الاستقرار المهني وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا وغير مستبدّ في آرائك
عاطفيًا: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات فتتجد حياتكم العاطفية
صحيًا: حاول أن تحدّد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضر صحتك .
برج السرطان:
مهنيًا: أجواء ساحرة ومصالحات مع بعض زملاء التى كانت بينكم سوء تفاهم ، إنه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة
عاطفيًا: تظهر للشريك حبك الصادق رافضًا المواقف المتشددة وتنجح في إنعاش العلاقة بينكما والفلك يقف الى جانبك هذا اليوم
صحيًا: تمرّ بضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي
برج الاسد:
مهنيًا: يخف الوهج السابق كما التسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق ولكنك تتغلب على جميع المشاكل وتنجح
عاطفيًا: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها فاستغل التفاهم وعش انت والشريك اجمل اللحظات
صحيًا: تحاش الجلوس ساعات طويلة في الخارج، وارتد ثيابًا سميكة لاتقاء لسعات البرد .
برج العذراء:
مهنيًا: تتاح أمامك فرص للحلول بعض المشاكل التى كانت الفترة الماضية أو قد يكون هناك اجتماع ببعض الأفرقاء والأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل
عاطفيًا: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأجّجة، وتمضي مع الشريك أجمل أيامك
صحيًا: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفّة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها .
برج الميزان
مهنيًا: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات على بعض الزملاء فى العمل مما قد يادى الى سوء تفاهم، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد
عاطفيًا: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك
صحيًا: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية
برج العقرب:
مهنيًا: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعًا، فتنهي اليوم وانت في أحسن حالاتك الشخصية والمزاجية
عاطفيًا: تحاش الخلافات مع الشريك وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، قد تعيش وضعًا عاطفيًا رائعًا مع من تحب
صحيًا: إحذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمّر
برج القوس:
مهنيًا: تغمرك أجواء من الهناء والسعادة، فتتواصل مع بعض الخصوم وتبدي شجاعة كبيرة وقد تبدأ معهم صفحة جديدة
عاطفيًا: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معًا في وقتها وبكفاءة
صحيًا: لا تبالِ كثيرًا بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها
برج الجدي
مهنيًا: قد تواجه اليوم الكثير من المعارضة من قبل أرباب العمل، تحلَّ بالصبر تحقق مرادك وتذكر الصبر مفتاح الفرج
عاطفيًا: المشاعرالسلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا
صحيًا: تستعد بحماسة للانتقال إلى أحد الأندية الرياضية وممارسة السباحة في المياه الدافئة المفيدة لك
برج الدلو:
مهنيًا: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، فتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة واسلوبك المميز
عاطفيًا: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليًا فتقع بمشكلات أنت بغنى عنها
صحيًا: لا تتهرّب من المشاركة كلما عُرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا في هذا اليوم
برج الحوت:
مهنيًا: لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيرًا فكن حذر يا عزيزي وخطط لمستقبلك جيدا قبل ان تندم على الماضي
عاطفيًا: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية، كن مستعدًا لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت
صحيًا: مزاجك السيّىء سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام