توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 /10 /2019 على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 13 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





برج الحمل

مهنيًا: هذا اليوم يا برج الحمل أنت على موعد مع فرص مالية مفاجئة وسعيدة لطالما انتظرتها، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير فى مجالك المهني

عاطفيًا: إذا كنت على علاقة بأحد الزملاء المميزين في العمل، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم وتكتمل وتنتقل من زمالة الى علاقة رسمية

صحيًا: لا تلجأ كثيرًا إلى المهدّئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك .





برج الثور:

مهنيًا: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع خاصتا الزملاء فى العمل لكي تكسب مراتب جديدة

عاطفيًا: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكم فكن حذر

صحيًا: تمهّل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان .





برج الجوزاء:

مهنيًا: تسعى وراء الاستقرار المهني وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا وغير مستبدّ في آرائك

عاطفيًا: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات فتتجد حياتكم العاطفية

صحيًا: حاول أن تحدّد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضر صحتك .





برج السرطان:

مهنيًا: أجواء ساحرة ومصالحات مع بعض زملاء التى كانت بينكم سوء تفاهم ، إنه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة

عاطفيًا: تظهر للشريك حبك الصادق رافضًا المواقف المتشددة وتنجح في إنعاش العلاقة بينكما والفلك يقف الى جانبك هذا اليوم

صحيًا: تمرّ بضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي





برج الاسد:

مهنيًا: يخف الوهج السابق كما التسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق ولكنك تتغلب على جميع المشاكل وتنجح

عاطفيًا: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها فاستغل التفاهم وعش انت والشريك اجمل اللحظات

صحيًا: تحاش الجلوس ساعات طويلة في الخارج، وارتد ثيابًا سميكة لاتقاء لسعات البرد .





برج العذراء:

مهنيًا: تتاح أمامك فرص للحلول بعض المشاكل التى كانت الفترة الماضية أو قد يكون هناك اجتماع ببعض الأفرقاء والأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل

عاطفيًا: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأجّجة، وتمضي مع الشريك أجمل أيامك

صحيًا: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفّة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها .





برج الميزان

مهنيًا: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات على بعض الزملاء فى العمل مما قد يادى الى سوء تفاهم، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد

عاطفيًا: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك

صحيًا: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية





برج العقرب:

مهنيًا: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعًا، فتنهي اليوم وانت في أحسن حالاتك الشخصية والمزاجية

عاطفيًا: تحاش الخلافات مع الشريك وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، قد تعيش وضعًا عاطفيًا رائعًا مع من تحب

صحيًا: إحذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمّر





برج القوس:

مهنيًا: تغمرك أجواء من الهناء والسعادة، فتتواصل مع بعض الخصوم وتبدي شجاعة كبيرة وقد تبدأ معهم صفحة جديدة

عاطفيًا: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معًا في وقتها وبكفاءة

صحيًا: لا تبالِ كثيرًا بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها

برج الجدي مهنيًا: قد تواجه اليوم الكثير من المعارضة من قبل أرباب العمل، تحلَّ بالصبر تحقق مرادك وتذكر الصبر مفتاح الفرج عاطفيًا: المشاعرالسلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا صحيًا: تستعد بحماسة للانتقال إلى أحد الأندية الرياضية وممارسة السباحة في المياه الدافئة المفيدة لك