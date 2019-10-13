لحظة اغتيال سياسية كردية على يد قوات أردوغان .. فيديو









وحكى الناشط السياسي البريطاني العربي أمجد طه أنه مان قد تحدث إلى هفرين خلف عن مواقف العالم ضد التطهير العرقي الذي يمارسه العدوان التركي على أبناء الأكراد الأحرار في شمال شرق سوريا، واليوم وصلته صور استشادها.



وأضاف أنها قتلت على يد فرتي لواء السلطان مراد، وهو أحد أبرز الجماعات التركمانية الموالية لتركيا ويتألف من مجموعة فصائل شكلها الجيش التركي وقدم لها الدعم المالي والتمويل العسكري واللوجستي إضافة إلى التدريب والتسليح ويضم غالبية الجماعات التركمانية المسلحة الموالية للقومية العثمانية في ريف حلب الشمالي.



قبل أيام كنت اتحدث مع المهندسة هفرين خلف عن مواقف العالم ضد التطهير العرقي الذي يمارسه العدوان التركي ع ابناء الأكراد الأحرار في شمال شرق سوريا



اليوم وصلت لي صور استشهادها



قُتلت على يد مرتزقة تركيا(فرقة السلطان مراد-يقدم لها اردوغان التمويل والتدريب العسكري).#امجد_طه#Rojava pic.twitter.com/5ohfzRd5Ab — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 13, 2019 Chat Conversation End Type a message... وأضاف أن مسؤولي الحزب ومنهم هفرين لديهم اتصالات مع مسؤولين أمريكيين منذ تأسيسه عام 2018.وحكى الناشط السياسي البريطاني العربي أمجد طه أنه مان قد تحدث إلى هفرين خلف عن مواقف العالم ضد التطهير العرقي الذي يمارسه العدوان التركي على أبناء الأكراد الأحرار في شمال شرق سوريا، واليوم وصلته صور استشادها.وأضاف أنها قتلت على يد فرتي لواء السلطان مراد، وهو أحد أبرز الجماعات التركمانية الموالية لتركيا ويتألف من مجموعة فصائل شكلها الجيش التركي وقدم لها الدعم المالي والتمويل العسكري واللوجستي إضافة إلى التدريب والتسليح ويضم غالبية الجماعات التركمانية المسلحة الموالية للقومية العثمانية في ريف حلب الشمالي.Chat Conversation End Type a message...

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاستشهاد السياسية الكردية هفرين خلف، التي قتلت على يد العدوان التركي على شمال سوريا.وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن مقاتلين موالين لتركيا بقتل هفرين في كمين على طريق بشمال سوريا اليوم السبت.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويتابع الحرب في سوريا إن الجماعات المدعومة من تركيا قتلت تسعة مدنيين على الطريق من بينهم هفرين خلف الأمين العام لحزب مستقبل سوريا، وهو حزب علماني.وقال حسين عمر منسق حزب مستقبل سوريا في أوروبا إن هفرين كانت عائدة من اجتماع في مدينة الحسكة عندما وقع الهجوم الذي قٌتل فيه أيضا سائقها وأحد مساعديها.