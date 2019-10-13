اقضي على الأملاح الزائدة فى الجسم بتناول كوب من هذا الخليط

يعاني العديد من الأشخاص المحبين لتناول المخللات والأطعمة المملحة من وجود ملح زائد فى الجسم ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من هذا الخليط الطبيعي ذات الطعم المحبب يوميا للقضاء على الأملاح الزائدة فى الجسم ومنع الإصابة بالحصى.



قدمت الدكتورة زينب مأمون خبيرة الطب البديل مشروب طبيعي، يقضى على الأملاح الزائدة فى الجسم وهو عبارة عن :



- المكونات:



- ملعقة كافور



- كوب ماء



- ملعقة بذور شيا



- الطريقة:



- توضع المكونات السابقة في براد الماء ووضعه على النار حتى الغليان



- تناول كوبين منه يوميًا