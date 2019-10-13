صندوق النقد: مصر ستحقق طفرة غير مسبوقة في السياحة

قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تشهد مصر قفزة قياسية غير مسبوقة في عائدات قطاع السياحة.



ويتوقع الصندوق أن تتجاوز عائدات السياحة في مصر حاجز الـ 24 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، بدلا من 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018-2019.



أما عن العام المالي الجاري، رفع صندوق النقد الدولي، في أوراق المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي من توقعاته لإيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 16.7 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار كان يتوقعها في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر.



وتفصيلا، قالت بيانات الصندوق إن إيرادات مصر من السياحة قد ترتفع خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، ونحو 20.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2021، وترتفع إلى 22.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2022.



