كفر الشيخ تحولت إلى لوحة فنية.. تفاصيل ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب

كشفت الإعلامية رشا مجدي، تفاصيل ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب، قائلة إن الملتقى يهدف للارتقاء بالذوق العام، لافتة إلى أنه من المهم ان يخرج اى شخص ما بداخله لننشر الجمال والرونق الذى بداخلنا على المكان حولنا.
وأضافت رشا مجدي في برنامجها "صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد "، أن كفر الشيخ تحولت إلى لوحة فنية بديعة، مؤكدة ان البرلس بها 40 فناناً متطوعاً من 18 دولة حول العالم، يرسمون صورة طبيعية خلابة للمدينة.
وتابعت رشا مجدي: يهدف الملتقى إلى اكتشاف المواهب عند أطفال البرلس، ومحاولة ابتكار حرفة لها علاقة بحالة البيئة، حيث تشتهر مدينة برج البرلس بصناعة المراكب بكل أنواعها وأحجامها، ويتبقى في الورش الكثير من بقايا الأخشاب التي من الممكن أن تتحول إلى هدايا ولوحات رسمها الأطفال كعمل فني جميل مرسوم بتلقائية، ويكون مصدر رزق، بالإضافة إلى تجميل مدينة البرلس ونشر الوعي الفني والتذوق من خلال تجميل الجدران.