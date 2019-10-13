كفر الشيخ تحولت إلى لوحة فنية.. تفاصيل ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب

كشفت الإعلامية رشا مجدي، تفاصيل ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب، قائلة إن الملتقى يهدف للارتقاء بالذوق العام، لافتة إلى أنه من المهم ان يخرج اى شخص ما بداخله لننشر الجمال والرونق الذى بداخلنا على المكان حولنا.





وأضافت رشا مجدي في برنامجها "صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد "، أن كفر الشيخ تحولت إلى لوحة فنية بديعة، مؤكدة ان البرلس بها 40 فناناً متطوعاً من 18 دولة حول العالم، يرسمون صورة طبيعية خلابة للمدينة.



