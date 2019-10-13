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أخبار العالم

المبعوث الأممي لسوريا يجتمع في الرياض مع رئيس هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
المبعوث الأممي إلى
المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون
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أ ش أ
عقد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم، الأحد، اجتماعًا مع هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية بمقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه في بداية اللقاء أثنى رئيس الهيئة الدكتور نصر الحريري، على جهود المبعوث الأممي، معربا عن شكره للأمم المتحدة على دورها البناء في الوصول إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، وعن أمله في استمرار تلك الجهود للعمل على البدء ببحث كافة بنود القرار 2254، مؤكدا أن الهيئة واللجنة الدستورية الممثلة لقوى الثورة والمعارضة سوف تعمل بإيجابية لتحقيق أهدافها وإنجاز عملها.

بدوره، أعرب بيدرسون عن شكره للدور الإيجابي الذي أدته هيئة التفاوض مع المبعوث الخاص على مدى الشهور العشرة الماضية، ومن ثم أوضح رؤيته عن قواعد عمل اللجنة أثناء اجتماعها في جنيف واستمع إلى تساؤلات أعضاء اللجنة الدستورية وأجاب عنها بالتفصيل.

وقد طالبت اللجنة الدستورية السورية ، في رسالة سلمها عضو اللجنة الدكتور يحيى العريضي لبيدرسون على هامش اللقاء، الأمم المتحدة بتكثيف الجهود والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، وبيان مصير المفقودين باعتبار أن هذا المطلب فوق تفاوضي.
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