استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية.. الدولار يسجل 16.33 جنيه.. الريال السعودى بـ 4.35 جنيه.. والذهب عيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام

الدولار يسجل 16.33 جنيه للبيع

الإسترليني يسجل 19.98 جنيه للبيع اليورو يسجل 18 جنيه للبيع الريال السعودى يسجل 4.35 جنيه للبيع الدرهم الإماراتى 4.44 جنيه للبيع استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام





شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 13 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.





سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد





وبلغ سعر الدولار نحو 16.21 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.87 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.83 جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع.





سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري





وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.32 جنيه للشراء و16.46 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و15.19 جنيه للبيع.





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري





بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.





استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 13 / 10 /2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.





وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.32 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 53.29 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريـال العماني نحو 42.10 جنيه للشراء و42.43 جنيه للبيع.





ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.









استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 675 جنيهًا.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 675 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 771 جنيهًا.





وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 579 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 450 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23991 جنيهًا للأوقية.





وسجل سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه.





وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



