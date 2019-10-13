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حرب استنزاف.. الرئيس السيسي: حاربنا الإرهاب في سيناء لسنوات وجيشنا يبني الدولة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجيش استهدف خلال الفترة الماضية لتشويهه والتشكيك في قدراته، مشيرا إلى أن "الجيش المصري لم يطلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته أو قال لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، أثناء الاستنزاف الذي كان يتم علينا، ولكن الشعب وقف بجانب الجيش من أجل النهوض بالدولة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، أن "الجيش والشعب تحركوا لبناء الدولة رغم الاستنزاف الذي كان يتم علينا"، مؤكدا أنه "لا أحد يستطيع أن يتحدى المصريين، وقد تحدثنا عن الوعي بروح معنوية عالية ونحن في قمة الهزيمة".

وأوضح الرئيس السيسي أن الأمر كان صعبا ومريرا جدا ولكن وعي المصريين كان أكبر من الهزيمة وساند القائد ووقف بجانبه وقالوا «كمل واحنا معاك».
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