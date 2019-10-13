مهرجان الصعيد المسرحي الرابع بأسيوط .. ختام متميز بأنشطة ثقافية متنوعة

اختتم مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة فاعليات دورته الرابعة "دورة الكاتب ألفريد فرج" وذلك بقصر ثقافة أسيوط والتي تضمنت 25 نشاط ثقافي متنوع بمشاركة المئات من جماهير أسيوط وأكثر من 130 مسرحي صرح بذلك المخرج شعبان المنفلوطي مدير المهرجان وقال إن الأنشطة تضمنت 8 عروض مسرحية و8 ندوات نقدية تعقب العروض وورشتين تدريبيتين أحدهما في الكتابة والأخرى في التمثيل والإخراج وفيلمًا وثائقيًا وعرض الافتتاح و3 ندوات متخصصة وعرض لفريق كورال مركز أحمد بهاء الدين الثقافي ومعرض للأشغال الفنية.



وقال شعبان المنفلوطي أن الندوات المتخصصة تضمنت ندوة "التجريب في المسرح" والتي انعقدت مساء امس، إلى جانب ندوة لعرض تجربة فرقة الورشة المسرحية مع المخرج حسن الجريتلي ، فضلًا عن ندوة حول مسرح ألفريد فرج وانعقدت في اليوم الأول للمهرجان، شارك في الندوات النقدية نخبة من كبار الخبراء ومنهم المخرج والناقد صلاح فرغلي والكاتبة رشا عبدالمنعم والممثل والمخرج محمد شندي والمخرج أحمد إسماعيل والفنان فهمي الخولي والمخرج طارق الدويري والمخرج عادل حسان والمخرج أحمد السيد والمؤلف أحمد أبوخنيجر والدكتور محمود نسيم والمخرج والفنان شريف القزاز والكاتب والناقد جرجس شكري والمخرج حسام عبدالعزيز، هذا وانعقدت جميع الفعاليات في قصر ثقافة أسيوط في حين أختتم المهرجان أعماله بحفل كبير يتضمن توزيع الجوائز مساء أمس.



و أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لحضور ختام المهرجان بحضور ومشاركة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية والكاتب الدكتور محمد سلماوي والكاتب سعد عبدالرحمن وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط وأعضاء لجنة التحكيم من المخرجين والأدباء ولفيف من الكتاب والأدباء والمثقفين والفنانيين الشباب.



حيث شهد حفل الختام عرض لفرقة الموسيقى بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بالدوير بمركز صدفا ثم عرض لفيلم تسجيلي عن الكاتب والأديب والمخرج المسرحي حسن الجريتلي كلمة للكاتب الكبير محمد سلماوي والت وجه فيها رسالة شكر لكل القائمين على المهرجان والفرق المشاركة مشيرًا إلى مدى تميز الأعمال المسرحية المشاركة معلنًا موافقة مجلس إدارة جمعية أحمد بهاء الدين الثقافية استمرار عرض الأعمال المشاركة في المهرجان بمختلف محافظات الجمهورية.



ونقل سكرتير عام المحافظة تحية إعزاز وتقدير الوزير المحافظ اللواء جمال نورالدين إلى كل القائمين على المهرجان وجميع الفرق الشبابية المسرحية المشاركة معلنًا دعمه الكامل للحركة الثقافية والفنية بالمحافظة والفنانيين والموهوبين الشباب.



وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الكاتب والأديب والمخرج المسرحي حسن الجريتلي والدكتور محمود نسيم رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط ووسام درويش مدير قصر الثقافة ثم تكريم الأعمال الفائزة بالمهرجان وتوزيع الدروع وشهادات التقدير على المخرجين والممثلين المتميزين منهم ثم التقاط الصور التذكارية مع رئيس المهرجان ورئيس الجمعية.



يذكر أن مهرجان الصعيد المسرحي الرابع للفرق الحرة تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظة أسيوط ويترأسه الكاتب الكبير محمد سلماوي الذي حرص على الحضور والمساهمة في مختلف الفعاليات هذا ويكرم هذا العام المخرج حسن الجريتلي كضيف شرف للمهرجان نظرًا لخصوصية تجربته المسرحية.

