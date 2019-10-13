Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان : 3 مليارات جنيه حجم الاستثمارات بمدينة الشروق

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:05 م
مشروع JANNA بمدينة
مشروع JANNA بمدينة الشروق
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات السكنية المختلفة بمدينة الشروق، وكذا مدرسة النيل، ومشروع رفع كفاءة وتوسعة الطريق الشرقي بالمدينة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول الوزير ومرافقوه، بالوحدات السكنية المختلفة بالمدينة، موضحًا أنه تم وجار تنفيذ 1176 وحدة (49 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة (168 عمارة)، بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر"، وتم حتى الآن تسليم 2147 وحدة منها للفائزين بها، كما أنه جارٍ تنفيذ 2520 وحدة (105 عمارات)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بخلاف الانتهاء من تنفيذ 4416 وحدة (184 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وتم تسليم 2905 وحدات منها لمستحقيها.

كما تفقد وزير الإسكان، مدرسة النيل بمركز المدينة (1)، والتى تم تشغيل مبنى الحضانة بها مع بداية العام الدراسى الحالى، وتقدم مسئولو المدرسة بالشكر لوزير الإسكان، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تعاونهم فى تنفيذ هذا المشروع المهم لأهالى مدينة الشروق.

وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات الحالية بالمدينة، حوالى 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستثمار بالمدينة 53 طلبًا، ويبلغ العائد الاستثمارى المتوقع من تلك الطلبات 2.5 مليار جنيه.

وأشار المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه جار تنفيذ 5 أسواق تجارية بمناطق (الحي الثالث شرق - الحي الثاني غرب - الإسكان الاجتماعي)، ومركز للشباب بمنطقة النوادي (شرق المدينة)، ووحدة طب الأسرة بمشروع "سكن مصر" شرق المدينة، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 أسواق تجارية بمناطق (مشروع JANNA - الحي الأول - الحى الرابع شرق - مناطق العمارات "1 - 3 – 5")، و3 مدارس بمناطق (الإسكان العائلي - إسكان المستقبل - الإسكان الاجتماعي)، وحضانة بمشروع "سكن مصر" شرق المدينة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ تنفيذ 29 مشروعًا للطرق بالمدينة، وتم الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا آخر، كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بنسبة 100% ، واتخاذ عدد من الإجراءات لمجابهة الأحمال المستقبلية والقضاء على مشكلة تذبذب وانقطاع التيار، وجار تنفيذ المشروع القومي "2 مليون خط" والمتضمن مدينة الشروق (القطاع الشرقي) كمرحلة أولى بتكنولوجيا الـ(FTTH) لتحسين شبكة الإنترنت والحصول على سرعات عالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين

الإسكان تنتهى من المخطط التفصيلي للمرحلة العاجلة بمدينتي ملوي والفشن

الإسكان: تنفيذ ٦٧٢٠ وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

الإسكان: تسليم عقود الوحدات السكنية لمستحقيها بمشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان.. التوسع فى تخصيص الأراضي الصناعية في المدينة لإتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير فرص عمل

ترشيحاتنا

كرة القدم vs السياسة.. ليفربول يحصل على ضمانات لحماية محمد صلاح في قطر

هل تقبل صلاة المرأة بالمكياج؟.. دار الإفتاء ترد

موعد مباراة الزمالك وسبورتنج فى نهائى إفريقيا لكرة اليد

الرئيس عن فيلم الممر: الجيل الحالى عاش وقت حرب الاستنزاف من خلاله.. فيديو

المشوى يؤدى إلى السرطان .. استاذ الجهاز الهضمى : أحذر من تناول هذه الأطعمة

الإفتاء تكشف عن علاج للسرحان في الصلاة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟