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أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان يكشف عن طلب من ترامب بشأن الخلاف بين إيران والسعودية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:59 م
عمران خان رئيس وزراء
عمران خان رئيس وزراء باكستان
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قسم الخارجي
قال عمران خان، رئيس وزراء باكستان، اليوم الأحد، خلال زيارته طهران أن هدف زيارته هو منع اندلاع صراع جديد في المنطقة.

وأضاف: "لا نريد أن نرى أي صراع بين المملكة العربية السعودية وإيران"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه يؤمن بإمكانية حل الخلاف بين ايران والسعودية بالحوار.

ونقلت عن عمران خان قوله " ترامب طلب مني التوسط لتمهيد الأجواء أمام حوار بين إيران والسعودية".

وأضاف: "لانريد حربا بين السعودية وإيران"، منوها بأن الصراع بين البلدين لا يصب في مصلحة أحد.
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