Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دعاء لبس الثوب الجديد أو النعل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:10 م
دعاء لبس الثوب الجديد
دعاء لبس الثوب الجديد أو النعل
Advertisements
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دعاءً يقال عند لبس الثياب يكفر ذنوب العبد؛ لذا يعد من الأدعية المستحب المداوامة على ذكرها عند ارتداء الملابس خاصة الجديدة منها.

ونشرت« الإفتاء» فى بيانها فضل الدعاء عند لبس الثياب، حديثًا لمعاذ بن أنس- رضى الله عنه - أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

جدير بالذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول :«اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له».

كما روى عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه- أنه قال :« كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا ورداءً ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له».

دعاء لبس الثوب الجديد
عن أبي سعيد الخُدْري رضيَ اللَّه عنه قال : كانَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سمَّاهُ باسْمِهِ عِمامَةً، أَوْ قَمِيصًا ، أَوْ رِدَاءً يقُولُ: "اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِع لَهُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وشَرِّ ما صُنِعَ لَهُ". رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال: حديث حسن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء عند لبس الثياب يكفر الذنوب.. تعرف على صيغته من دار الإفتاء

ترشيحاتنا

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

الرئيس السيسي عن المشير طنطاوي: رجل عظيم قاد مصر في أصعب الفترات

طليقة علي ربيع تقرر دخول الوسط الفني بعمل جديد

فضيحة .. ضباط بريطانيون يستغلون النساء جنسيا

محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية.. شهر ينقذ القاتل أحمد راجح من الإعدام (القصة الكاملة)

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟