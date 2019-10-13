السيسي: ما حدث في مصر لا يتم إلا في 30 سنة وحقي هاخده عند ربنا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن الدولة تحل مسائل على المستوى القومى والوطنى لمستقبل وتحديات تقابلها، لافتًا إلى أننا كنا نبحث مشكلة الكهرباء منذ 4 سنوات ولكن اليوم حققنا انجازًا كبيرًا بها، ومستعدون لنصدر لأوروبا وأفريقيا وآسيا وننفذ ربطا كهربائيا مع قبرص واليونان وليبيا والسودان.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان " إرادة وتحدى"، " قسمًا بالله ما تم تنفيذه فى مصر لا يُعمل خلال 30 سنة، وحقى هاخده عند ربنا، هو مطلع علىَ".





وأوضح الرئيس، أن الدولة تتبع نظامًا لحماية المياه وتوفيرها، مشيرًا إلى أنه من ضمن خطط المياه هى قطع مياه النيل عن كل من الساحل الشمالى والبحر الأحمر لكى يعتمدوا على المياه المحلاة، من خلال محطات التحلية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.



