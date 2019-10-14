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خطة مستقبلية لمشروعات قطاع مياه الشرب بسيناء .. التجهيز لافتتاح أكبر محطة تحلية في الشرق الأوسط .. تقام على مرحلتين بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
محطة تحلية البحر
محطة تحلية البحر
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احمد صالح
- شوشة: خطة مستقبلية لمشروعات قطاع مياه الشرب بسيناء
-محطة لتوفير احتياجات المنطقة الصناعية ومدينة بئر العبد
-افتتاح محطتين لتحلية مياه البحر في المساعيد و منطقة أبو الجلود
-التجهيز لإنشاء أكبر محطة لتحلية مياه الشرب في الشرق الأوسط

تشهد محافظة شمال سيناء ، حاليا طفرة إنتاجية غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب إلي تتمثل في منظومة محطات تحلية مياه البحر إلى جانب نصيب المحافظة من مياه النيل، مما يساهم في القضاء على نظام المناوبة في توزيع المياه على الأحياء والمناطق والتجمعات.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، أن هناك خطة مستقبلية للمشروعات الخدمية في قطاع مياه الشرب بسيناء وخاصة محطات تحلية المياه .

وأشار إلي أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية افتتاح محطتين لتحلية مياه البحر في المساعيد بالعريش بسعة 5 آلاف م3 لكل منهما، إلى جانب افتتاح محطة لتحلية مياه الآبار في منطقة أبو الجلود التابعة لقرية قاطية مركز بئر العبد بطاقة 250 م3 من المياه يوميا.

وقال المحافظ ، إنه من بين المشروعات الجاري العمل فيها، محطة تحلية المياه بأبي صقل بالعريش بطاقة 10000 متر مكعب فى اليوم، ومحطة لتحلية المياه في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بطاقة إنتاجية 5000 متر مكعب فى اليوم، كما يجرى إنشاء محطة رافع كرم أبو نجيلة بالعريش بطاقة 7 آلاف م3.

وجار إنشاء محطة جديدة لتحلية المياه في بئر العبد؛ لتلبية احتياجات المواطنين بمدينة بئر العبد الجديدة، علاوة على توفير احتياجات المنطقة الصناعية ببئر العبد ومتطلبات المشروعات والصناعات الجاري إقامتها والتوسعات المستقبلية فيها، مشيرا إلى أنها ستكون بطاقة 60 ألف م3في اليوم.

وأضاف شوشة ، أنه يجرى التجهيز لإنشاء أكبر محطة لتحلية مياه الشرب في الشرق الأوسط ، وستقام في منطقة غرب العريش .

ولفت اللواء شوشة، إلى أن المحطة سيتم إنشاؤها علي مرحلتين الاولي بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة أولى تزاد إلى 200 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة ثانية، وذلك لتنمية منطقة وسط سيناء وتغذيتها بالمياه.
خطة مستقبلية لمشروعات قطاع مياه الشرب بسيناء .. التجهيز لافتتاح أكبر محطة تحلية في الشرق الأوسط .. تقام على مرحلتين بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا
خطة مستقبلية لمشروعات قطاع مياه الشرب بسيناء .. التجهيز لافتتاح أكبر محطة تحلية في الشرق الأوسط .. تقام على مرحلتين بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا
خطة مستقبلية لمشروعات قطاع مياه الشرب بسيناء .. التجهيز لافتتاح أكبر محطة تحلية في الشرق الأوسط .. تقام على مرحلتين بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا
خطة مستقبلية لمشروعات قطاع مياه الشرب بسيناء .. التجهيز لافتتاح أكبر محطة تحلية في الشرق الأوسط .. تقام على مرحلتين بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا
خطة مستقبلية لمشروعات قطاع مياه الشرب بسيناء .. التجهيز لافتتاح أكبر محطة تحلية في الشرق الأوسط .. تقام على مرحلتين بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا
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