مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

ألام الركبة و المفاصل من أكثر الأمراض شيوعًا خاصة بين كبار السن، وعادة لا يستطيع الأطباء علاج مشاكل العظام بحل جذري نهائي، لكن يعتمد الأمر على بعض الأدوية التي تقلل من الآلام و تحاول تحسين الوضع الخاص بالركبة والمفاصل خاصة في حالات كبار السن المتأخرة .
وبعيدًا عن الأدوية، هناك بدائل طبيعية آمنة تساعد على تقليل آلام الركبة والمفاصل في 5 أيام، وذلك بحسب موقع foodprevent ، إليك مشروب طبيعي وغير مكلف إذا كنت تعاني من آلام الركبة والمفاصل :
المكونات :
كوب صغير من مكعبات الأناناس
نصف كوب من الشوفان
2 كوب ماء
كوب من عصير البرتقال
1 عصا القرفة
3 ملاعق عسل أبيض خام
المكونات :
ضع الماء والشوفان على نار هادئة وبعد دقائق اطفئ النار واتركه يبرد
في الخلاط ضيف عصير البرتقال و مكعبات الأناناس مع الشوفان البارد و القرفة والعسل
اخلط الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس، ويمكن إضافة الماء للحصول على قوام سائل غير سميك
تناول العصير مرة واحدة يوميًا على مدار 5 أيام متواصلة حتى تشعر بالفارق وتلاحظ تراجع في قوة آلام الركبة و المفاصل .