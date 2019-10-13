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مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:30 م
مشروب طبيعي يعالج
مشروب طبيعي يعالج ألام المفاصل في 5 ايام
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رشا عوني
ألام الركبة و المفاصل من أكثر الأمراض شيوعًا خاصة بين كبار السن، وعادة لا يستطيع الأطباء علاج مشاكل العظام بحل جذري نهائي، لكن يعتمد الأمر على بعض الأدوية التي تقلل من الآلام و تحاول تحسين الوضع الخاص بالركبة والمفاصل خاصة في حالات كبار السن المتأخرة .

وبعيدًا عن الأدوية، هناك بدائل طبيعية آمنة تساعد على تقليل آلام الركبة والمفاصل في 5 أيام، وذلك بحسب موقع foodprevent ، إليك مشروب طبيعي وغير مكلف إذا كنت تعاني من آلام الركبة والمفاصل : 

المكونات : 
كوب صغير من مكعبات الأناناس
نصف كوب من الشوفان
2 كوب ماء
كوب من عصير البرتقال
1 عصا القرفة
3 ملاعق عسل أبيض خام 

المكونات : 
ضع الماء والشوفان على نار هادئة وبعد دقائق اطفئ النار واتركه يبرد 
في الخلاط ضيف عصير البرتقال و مكعبات الأناناس مع الشوفان البارد و القرفة والعسل
اخلط الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس، ويمكن إضافة الماء للحصول على قوام سائل غير سميك 

تناول العصير مرة واحدة يوميًا على مدار 5 أيام متواصلة حتى تشعر بالفارق وتلاحظ تراجع في قوة آلام الركبة و المفاصل .
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مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

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