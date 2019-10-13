مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

ألام الركبة و المفاصل من أكثر الأمراض شيوعًا خاصة بين كبار السن، وعادة لا يستطيع الأطباء علاج مشاكل العظام بحل جذري نهائي، لكن يعتمد الأمر على بعض الأدوية التي تقلل من الآلام و تحاول تحسين الوضع الخاص بالركبة والمفاصل خاصة في حالات كبار السن المتأخرة .





وبعيدًا عن الأدوية، هناك بدائل طبيعية آمنة تساعد على تقليل آلام الركبة والمفاصل في 5 أيام، وذلك بحسب موقع foodprevent ، إليك مشروب طبيعي وغير مكلف إذا كنت تعاني من آلام الركبة والمفاصل :





المكونات :

كوب صغير من مكعبات الأناناس

نصف كوب من الشوفان

2 كوب ماء

كوب من عصير البرتقال

1 عصا القرفة

3 ملاعق عسل أبيض خام





المكونات :

ضع الماء والشوفان على نار هادئة وبعد دقائق اطفئ النار واتركه يبرد

في الخلاط ضيف عصير البرتقال و مكعبات الأناناس مع الشوفان البارد و القرفة والعسل

اخلط الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس، ويمكن إضافة الماء للحصول على قوام سائل غير سميك



