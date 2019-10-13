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مرأة

طريقة عمل أرز باللبن والعنب خطوة بخطوة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:38 م
صدى البلد
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قسم المرأة
الارز باللبن واحد من الاطعمة والحلوى التي تقدم للكبار والصغار والضيوف، فيمكنك اضافة له بعض اللمسات لتجديد الطعم، فنقدم لكي طريقة عمل ارز باللبن بالعنب على طريقة الشيف غادة جميل.

مقادير ارز باللبن بالعنب
2 كوب أرز
3 كوب لبن
1 كوب كريمة حلويات
سكر حسب الرغبه
1 ملعقة صغيرة نشا
1 كوب عصير عنب
عنب حلقات

طريقة التحضير
* يوضع الارز مع اللبن وعصير العنب والنشا على النار على درجة حرارة متوسطة.
* نستمر في التقليب حتى نصل لقوام ثقيل.
* نضع الكريمة مع التقليب.
* يصب الخليط على كاسات ويضاف اليها العنب الشرائح.
* يدخل الكاسات الثلاجة حتى تتم عملية التبريد.
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