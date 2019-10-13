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فن

أنغام تشوق جمهورها لحفلها في التجمع الخامس

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:05 م
انغام
انغام
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قسم الفن
تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي، يوم 25 أكتوبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

ونشرت أنغام على حسابها الشخصي عبر موقع الفيديوهات والصور فيديو من إحدى حفلاتها كطريقة للترويج عن حفلتها المقبلة، وعلقت على الفيديو قائلة: "هستناكو يوم الجمعة 25 اكتوبر في حفلة جديدة بالمنارة ارينا _ التجمع الخامس في انتظاركم".

من ناحية آخرى طرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدا".

ويضم الألبوم 14 أغنية هي: حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك ، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايب.
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