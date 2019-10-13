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اقتصاد

انخفاض المؤشر الرئيسى للبورصة في ختام التعاملات اليوم الأحد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:03 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.57% مع نهاية تعاملات اليوم، الأحد، إلى مستوى 14220 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وسجلت تعاملات المصريين خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 84.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 82.1 مليون جنيه، و2.2 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنحو 0.84% إلى مستوى 14302 نقطة.
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