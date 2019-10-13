يسبب مضاعفات كثيرة في القلب والرئتين.. التهاب اللثة القاتل الصامت لا تغفليه

يسبب مضاعفات كثير فى القلب والرئتين.. التهاب اللثة القاتل الصامت لا تغفليه

أسباب صادمة لالتهاب اللثة وتعرفي كيف تحمين نفسك علاجات وحيل سهلة تحميك من التهاب اللثة









يتسبب تجاهل نظافة الفم فى الإصابة بالتهاب اللثة وعدوى اللثة المحيطة بالأسنان وتكاثر البكتيريا والتهاب اللثة وعندما يتم ترك التهاب اللثة دون علاج، فإن العدوى البكتيرية الضارة تمتد إلى عظام الأسنان وتسبب التهاب اللثة، وهو شكل خطير من أمراض اللثة التي غالبا ما تؤدي إلى تسوس اللثة وتخفيف الأسنان إليك أنواع التهاب اللثة وطرق علاجه.





أنواع التهاب اللثة .. تعرفى عليها





يعد التهاب اللثة المزمن هو الشكل الشائع لالتهاب اللثة المزمن في الأنسجة التي تحيط بالأسنان، تحدث هذه الحالة بسبب تراكم البلاك وهى شائعة عند البالغين.





ويوجد التهاب اللثة العدواني ويحدث بشكل رئيسي في مرحلة الطفولة ولكنه قد يصيب البالغين الأصغر سنا وتسبب هذه الحالة التدمير السريع للأنسجة والعظام المحيطة بالأسنان وتؤدي إلى فقد الأسنان مبكرًا إذا تركت دون علاج.





أعراض تحذيرية لإلتهاب اللثة .. انتبهى لها مبكرا





تعد الأعراض الشائعة لعدوى اللثة هي نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو التنظيف بالخيط





رائحة الفم الكريهة





طعم كريه في الفم





لهذه الأسباب تصابين بإلتهاب اللثه





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يحدث التهاب اللثة بسبب إهمال صحة الفم فإذا لم تقم بتنظيف فمك بشكل صحيح فسوف تتراكم البكتيريا وتسبب ضررا شديدا باللثة وعظام أسنانك مسببة التهاب اللثة.





وتعد أولى مراحل إلتهاب اللثه تكون الجير وإصفرار الأسنان فعندما يتم ترك البلاك دون علاج يجعل من الصعب إزالته بالفرشاة أو التنظيف بالخيط.





ويسبب إلتهاب اللثه تهيج اللثة وتكون جيب بين اللثة والأسنان المملوءة بالبكتيريا.





وهناك عدة عوامل تزيد من خطر التهاب اللثة مثل الخلل الهرموني لدى النساء بسبب الحمل والبلوغ وانقطاع الطمث وإستخدام الأدوية التي تتسبب فى جفاف اللعاب ونقص فيتامين C والتهاب المفاصل الروماتويدي





مضاعفات التهاب اللثة ..أحمى نفسك





ووفقا لموقع هيلث تشير الدراسات إلى أن البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة يمكن أن تدخل مجرى الدم من خلال اللثة وتسبب مضاعفات خطيرة أخرى في القلب والرئتين. ومع ذلك و بعض المضاعفات الشائعة لالتهاب اللثة هي كما يلي: تغيير الأسنان التي قد تسبب مشكلة أثناء الأكل تكون الخراجات المؤلمة وقد تسبب مضاعفات أثناء الحمل و انخفاض وزن الطفل وتسمم الحمل





علاج التهاب اللثة .. متى نلجأ للجراحة





وفقا لموقع برايت سايد يمكن علاج إلتهاب اللثه بطريقتين أولا العلاج غير الجراحي و المضادات الحيوية هي في شكل غسول الفم المطهر ، كبسولة ، هلام أو أقراص. من المفيد قتل البكتيريا العنيدة وتقليل حجم الجيوب المصابة



