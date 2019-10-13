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ثقافة

لا تؤجل سعادتك.. كتاب جديد يحث على المصارحة مع النفس للكاتبة منى السكر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن منصة كتبنا للنشر الشخصي الإلكتروني، لصاحبها الكاتب والروائي محمد جمال، كتاب "لا تؤجل سعادتك" للكاتبة منى السكر، تهدي الكاتبة القارئ فرصة يجلس فيها مع نفسه ليمنحها فرصة الاستمتاع بكل لحظة، أن ينظر إلى كل لحظة سعيدة يمر بها - مهما كان يعتقد أنها بسيطة- بتقدير ويقوم بضمها إلى شريط حياته لتشكل صورة شاملة للسعادة، على أن يضمها لاحقا إلى شريط ذكرياته لتشكل أحد مقومات سعادته الدائمة.

قد يكون ما في الكتاب ليس بالجديد على القارئ، ولكنه يمتاز بأنه حديث من القلب إلى القلب، كما أن الأنشطة التفاعلية الموجودة في الكتاب مصممة لمراجعة الذات، لتغدو بمثابة جلسة مصارحة والتأمل في الأسباب التي آلت إلى عدم شعور القاريء بالسعادة ليفكر في هذه الأسباب ويتفاداها في المرات القادمة، الكاتبة ببساطة أرادت لكم أن تكونوا سعداء وأن تبقوا سعداء!.

سامي السكر، كاتبة وشاعرة أردنية من أصول فلسطينية ولدت ونشأت في دولة الكويت وتعيش فيها حاليا. حصلت منى على دبلوم مختبرات طبية من كلية المجتمع العربي في المملكة الأردنية الهاشمية ثم ليسانس دراسات إسلامية من جامعة الإمام الأوزاعي في الجمهورية اللبنانية، وحصلت على ماجستير تربية من جامعة فرامنجهام في الولايات المتحدة الأمريكية أنها مدربة معتمدة لأكثر من برنامج تعليمي وتدريبي مثل التعليم الفعال وتنمية مهارات الأطفال تعمل حاليا كمدربة تعليمية في مدرسة ثنائية اللغة في دولة الكويت.

ونشرت ديوانها الأول ( الحب شعرا ) عام 2018، وكتاب (لا تؤجل سعادتك) هو كتابها الثاني والذي نشر هذا العام، ألفت عددا من الكتب التربوية والتي تأمل بنشرها مستقبلا بالإضافة إلى ديوان شعر آخر.
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