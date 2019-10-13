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أصل الحكاية

المنتخب السعودي في رام الله.. كيف رحب عباس بالأخضر لأول مرة على أرض فلسطين.. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:48 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني يستقبل المنتخب السعودي
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على صالح
وصلت بعثة منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم إلى دولة فلسطين، اليوم الأحد، لخوض ثالث مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكان في شرف استقبالهم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب.

كما التقى افراد بعثة المنتخب السعودي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأحد، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي لكرة القدم إلى فلسطين، مؤكدا أنه يجسد العلاقة التاريخية بين فلســطين والمملكة العربية السعودية.

ووجه الرئيس الفلسطيني كلمات ترحيبية بافراد بعثة المنتخب السعودي في رام الله قائلا: «شرفتم بلدكم فلسطين»

وأضاف عباس: «علاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن قضية فلسطين في قلب كل سعودي»

وأكد ابومازن ان «الرابط التاريخي والديني الإسلامي بين السعودية وفلسطين، ليس جديدًا»

ويقيم منتخب السعودية في فندق «ميلينوم» بمدينة رام الله لمدة ثلاثة أيام، حتى موعد اللقاء التاريخي المرتقب مع نظيره الفلسطيني.
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